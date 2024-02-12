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مصر ترد على تهديدات اسرائيل وتعلن سيطرتها بشكل كامل على أراضيها

منذ 35 دقيقة
وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"

وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"

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رفضت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط 2024، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي لمح فيها إلى “مسؤوليتها” عن هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.

واعتبرت الخارجية أنه “من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسئولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة”.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، الإثنين، إن مثل تلك التصريحات “غير مقبولة جملة وتفصيلا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسمها في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه”.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش قوله إن مصر “تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث في 7 أكتوبر”، في إشارة إلى هجوم حماس المباغت على إسرائيل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي إن إمدادات حماس من الذخيرة “تمر عبر مصر إلى حد كبير”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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