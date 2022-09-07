الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
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مصر ترصد أول إصابة بجدري القرود

منذ 20 دقيقة
فحوص جدري القردة

فحوص جدري القردة

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أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان رصد أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد، وهي لمواطن لديه إقامة في إحدى الدول الأوربية ويتردد عليها.

وأضاف البيان أن الرجل البالغ من العمر 42 عامًا عُزل في أحد المستشفيات، وأن حالته العامة مستقرة.

وفي آخر مستجدّات الفيروس عالميًا، كشفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تشخيص إصابة فرد بسلالة جديدة من فيروس جدري القرود، بعدما عاد مؤخراً من غرب أفريقيا.

وأكدت الوكالة نقل المصاب إلى وحدة الأمراض المعدية في مستشفى جامعة ليفربول الملكية، تماشياً مع توصيات اللجنة الاستشارية لمسببات الأمراض الخطرة.

في السياق، أوضحت رئيسة قسم الحوادث لدى وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، الدكتورة “صوفيا ماكي”، أن الوكالة عملت على الاتصال بالأفراد الذين كانوا على اتصال وثيق بالحالة لتحديد ما إذا كان هناك حالات أخرى أم لا، ولتقييمهم حسب الضرورة وتقديم المشورة، مشيرةً إلى أن وكالة الأمن الصحي لديها إجراءات راسخة وقوية لمكافحة العدوى وللتعامل مع حالات الأمراض المعدية.

من جانب آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أنها لحظت علامات “مشجعة” على تباطؤ وباء جدري القردة في أوروبا تفيد أنها تسير “في الاتجاه الصحيح”، داعيةً إلى تعزيز الجهود المبذولة، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

    المصدر :
  • رويترز

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