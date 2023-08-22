الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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مصر ترصد أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد

منذ 7 دقائق
علم مصر

علم مصر

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رصدت مصر، الثلاثاء، أول حالتي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم “EG 5.2″، الذي ظهر مؤخراً في عدد من دول العالم.

وكشفت وزارة الصحة في مصر أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور “أوميكرون EG 5.2”.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت على المريضين خفيفة، مشيرة إلى أنهما يتماثلان للشفاء.

وأكدت “أن أعراض الإصابة بالمتحور EG 5.2 بسيطة، ولا توجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية”.

وأضافت أن “التوصيات الطبية مازالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية تجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة”.

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