الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 27 سبتمبر 2022 |
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مصر ترصد ثاني إصابة بجدري القرود

منذ 33 دقيقة
وزارة الصحة المصرية

وزارة الصحة المصرية

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أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، الثلاثاء، رصد ثاني حالة إصابة بجدري القرود في البلاد وهي لمريض قادم من إحدى الدول العربية.

وقالت الوزارة في البيان إنها عزلت المصاب في أحد المستشفيات واتخذت كافة الاجراءات الوقائية وإن حالته العامة مستقرة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في السابع من سبتمبر أيلول رصد أول إصابة بجدري القرود لمواطن لديه إقامة بإحدى الدول الأوروبية.

وسجلت نحو 90 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود تفشيا للمرض الفيروسي الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

وينتقل فيروس جدري القرود عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين أو الحيوانات أو المواد الملوثة ويتسبب عادة في ظهور أعراض مشابهة لأعراض الجدري ولكنها أخف منها، مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع والطفح الجلدي.

يشار إلى أنه خلال اجتماع دعت إليه منظمة الصحة العالمية، اتفق فريق من الخبراء العالميين على إسناد أسماء جديدة لمتحورات فيروس جدري القردة، في إطار الجهود الجارية لمواءمة أسماء مرض جدري القردة وفيروسه ومتحوراته – أو زمره- مع أفضل الممارسات الحالية. واتفق الخبراء على تسمية الزمر باستخدام الأرقام الرومانية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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