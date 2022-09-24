مصر ترغب في استضافة أولمبياد 2036

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية الرغبة في التقدم للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036 بعد الحصول على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقبال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في بيان لرئاسة مجلس الوزراء، السبت، إن السيسي وافق على طلب تنظيم الأولمبياد.

وأضاف البيان أنه إلى جانب صبحي وباخ، ضم الاجتماع أيضا حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ونقل البيان عن باخ قوله “البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036”.

ولم يسبق إقامة الأولمبياد في أي دولة عربية أو أفريقية.

وتقام النسخة المقبلة من الأولمبياد في باريس عام 2024، وتستضيف لوس أنجليس النسخة التالية في 2028، وتقرر أيضا إقامة ألعاب 2032 في برزبين الأسترالية.

ولم تبدأ بعد عملية التقدم بملف الترشح لاستضافة أولمبياد 2036 بينما ذكرت تقارير عن وجود رغبة من دول عديدة منها ألمانيا والمكسيك وتركيا وروسيا والهند وقطر