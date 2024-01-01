الأثنين 19 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 1 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر ترفع أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20%

منذ ساعة واحدة
علم مصر

علم مصر

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق (مترو) القاهرة إن وزارة النقل المصرية رفعت الاثنين أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20 بالمئة.

وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات ستة جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من خمسة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة ثمانية جنيهات صعودا من سبعة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد عن 23 محطة 12 جنيها صعودا من عشرة جنيهات.

وقال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد عن 23 محطة وسعرها 15 جنيها.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 34.6 بالمئة في العام حتى نوفمبر\تشرين الثاني. ولطالما عانى نظام مترو القاهرة المدعوم من الدولة بشدة والذي يستخدمه أساسا ذوو الدخل المنخفض من خسائر.

ووسعت الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم الآن ثلاثة خطوط عاملة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الاسرائيلي
غزة تحت النار
إسرائيل تعترف بخسائرها.. والقسام تفجر فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال
صورة من دمار غزة
غزة تحت النار
حقوقيون إسرائيليون: تل أبيب تخشى إدانتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة
صور لجنود جيش الإحلال
غزة تحت النار
جنرال إسرائيلي سابق: الجيش يغرق أكثر فأكثر في "وحل غزة"

الأكثر قراءة

طائرة - تعبيرية
طائرة أقلعت فجر 2024 وحطّت مساء 2023.. وركّابها يحتفلون مرّتين!
صور نشرتها حماس لأنفاقها (رويترز)
غزة تحت النار
صحيفة لوتان: أنفاق حماس على وشك الإغلاق اليوم على الجيش الإسرائيلي
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي
غزة تحت النار
لماذا لا يحضر رئيس الأركان الإسرائيلي اجتماعات الحكومة.. قناة إسرائيلية تكشف السبب!