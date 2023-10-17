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مصر ترفع رسوم العبور في قناة السويس

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2023 12:53 مساءً
قناة السويس في مصر

قناة السويس في مصر (رويترز)

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أعلنت هيئة قناة السويس في مصر زيادة رسوم عبور السفن بالممر الملاحي للقناة اعتبارا من منتصف شهر يناير للعام القادم.

وأوضحت الهيئة في بيان، زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15 بالمئة لفئة من السفن تشمل ناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية، ناقلات الغاز البترولي المسال، وناقلات الغاز الطبيعي المسال.

كما أعلنت الهيئة زيادة الرسوم بنفس النسبة على ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، بالإضافة لسفن الحاويات، حاملات السيارات، سفن الركاب والوحدات العائمة الخاصة.

ووفق البيان، سترفع هيئة قناة السويس رسوم العبور بنسبة 5 بالمئة لسفن بضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، والسفن الأخرى.

ومن المقرر بحسب البيان أن تبدأ الزيادات في 15 يناير 2024.

وذكرت الهيئة أنه سيتم إعفاء الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة بشكل مباشر إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادات المذكورة.

وفي يونيو الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس أن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.

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