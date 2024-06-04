مصر تزيد فترة انقطاع الكهرباء اليوم ساعة إضافية

أعلنت وزارتا البترول والكهرباء في مصر زيادة فترة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد بساعة إضافية اليوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو 2024، فقط “لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة”.

وارتفعت درجات الحرارة إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في القاهرة اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن ترتفع بصورة أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الوزارتان في بيان مشترك أن هذا “يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية”.

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يساعد مصر على توليد الكهرباء، في وقت ارتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب الزيادة السكانية. ودعمت الحكومة أسعار الطاقة بشكل كبير لسنوات.

وبدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا الصيف الماضي وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف.

كما واجهت البلاد نقصا في العملة الأجنبية اللازمة لتسهيل استيراد الغاز خلال العامين الماضيين.

وتسعى مصر لخفض فاتورة الدعم منذ توقيع حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس آذار.

ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود في مارس آذار، كما زادت سعر الخبز المدعوم بأربعة أمثال في أول يونيو حزيران.