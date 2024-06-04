الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445 ﻫ - 4 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر تزيد فترة انقطاع الكهرباء اليوم ساعة إضافية

منذ 38 ثانية
وزارة البترول المصرية

وزارة البترول المصرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارتا البترول والكهرباء في مصر زيادة فترة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد بساعة إضافية اليوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو 2024، فقط “لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة”.

وارتفعت درجات الحرارة إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في القاهرة اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن ترتفع بصورة أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الوزارتان في بيان مشترك أن هذا “يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية”.

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يساعد مصر على توليد الكهرباء، في وقت ارتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب الزيادة السكانية. ودعمت الحكومة أسعار الطاقة بشكل كبير لسنوات.

وبدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا الصيف الماضي وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف.

كما واجهت البلاد نقصا في العملة الأجنبية اللازمة لتسهيل استيراد الغاز خلال العامين الماضيين.

وتسعى مصر لخفض فاتورة الدعم منذ توقيع حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس آذار.

ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود في مارس آذار، كما زادت سعر الخبز المدعوم بأربعة أمثال في أول يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك
مبعوث بايدن يتوجه إلى الشرق الأوسط للمساعدة في إبرام اتفاق غزة
أسامة حمدان
غزة تحت النار
أسامة حمدان: لا يمكننا الموافقة على اتفاق لا يشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي: نقترب من اتخاذ قرار بشأن شن هجوم على الحدود مع لبنان

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط ونبيه بري
برعاية بري وجنبلاط.. حل لبناني برعاية دولية!
صورة تجمع أسماء الأسد إلى جانب زوجها بشار الاسد على صفحة جمعية البستان التابعة لـ رامي مخلوف
"فقيدة الوطن".. تداول خبر وفاة أسماء الأسد وحزب البعث يعلق!
ضربة إسرائيلية وشيكة على لبنان.. متى؟