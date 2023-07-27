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مصر تستدعي سفيرة الدنمارك بسبب حرق نسخة من "المصحف الشريف"

منذ 49 دقيقة
الخارجية المصرية

الخارجية المصرية

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قالت وزارة الخارجية المصرية إنها استدعت سفيرة الدنمارك (الخميس 27-7-2023)بسبب تكرار حرق نسخ من المصحف.

وأحرق خمسة أشخاص مصحفا أمام السفارة المصرية في كوبنهاجن يوم الثلاثاء في ثالث واقعة من نوعها في الدنمارك خلال أقل من أسبوع، بعد حوادث حرق مماثلة وقعت في السويد المجاورة وأثارت غضب المسلمين.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية إن مصر تعيد التأكيد على موقفها “الداعي لاتخاذ السلطات المعنية في الدنمرك وغيرها من الدول التي شهدت أحداثا مماثلة، لإجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الحوادث المؤسفة نهائيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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