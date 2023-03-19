مصر تستضيف اجتماعاً لدعم التهدئة بين الفلسطينيين ‏والإسرائيليين

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن البلاد ستستضيف اليوم ‏الأحد 19/3/2023 اجتماعاً خماسياً يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي ‏المستوى فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأميركيين في ‏مدينة شرم الشيخ‎.‎

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان إن ‏الاجتماع يأتي “في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ‏تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي… ‏واستكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 شباط الماضي بهدف دعم الحوار… بما يُمهد لخلق مناخ ‏ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام”.‏

اجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون ‏وأردنيون وأميركيون في العقبة بالأردن في السادس ‏والعشرين من شباط، وتعهدوا خلاله بالعمل على ‏وقف العنف المتصاعد. ‏