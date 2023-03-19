مصر تستضيف اجتماعاً لدعم التهدئة بين الفلسطينيين ‏والإسرائيليين

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن البلاد ستستضيف اليوم الأحد 19/3/2023 اجتماعاً خماسياً يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأميركيين في مدينة شرم الشيخ.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان إن الاجتماع يأتي “في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي… واستكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 شباط الماضي بهدف دعم الحوار… بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام”.
اجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون وأردنيون وأميركيون في العقبة بالأردن في السادس والعشرين من شباط، وتعهدوا خلاله بالعمل على وقف العنف المتصاعد.