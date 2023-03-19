الأحد 27 شعبان 1444 ﻫ - 19 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر تستضيف اجتماعاً لدعم التهدئة بين الفلسطينيين ‏والإسرائيليين

منذ 13 دقيقة
الخارجية المصرية

الخارجية المصرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن البلاد ستستضيف اليوم ‏الأحد 19/3/2023 اجتماعاً خماسياً يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي ‏المستوى فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأميركيين في ‏مدينة شرم الشيخ‎.‎

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان إن ‏الاجتماع يأتي “في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ‏تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي… ‏واستكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 شباط الماضي بهدف دعم الحوار… بما يُمهد لخلق مناخ ‏ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام”.‏

اجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون ‏وأردنيون وأميركيون في العقبة بالأردن في السادس ‏والعشرين من شباط، وتعهدوا خلاله بالعمل على ‏وقف العنف المتصاعد. ‏

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    في زيارة مفاجئة.. بوتين يجول في "ماريوبول" الأوكرانيّة ويتفقّد مرافقها
    قوات روسية في سوريا (أرشيفية)
    40 مدرعة مضادة للطيران.. روسيا تعزز قواتها شمال سوريا
    علما كوسوفو وصربيا
    كوسوفو وصربيا تتوصلان إلى "نوع من الاتفاق" لتطبيع العلاقات

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    هزة جديدة تضرب لبنان
    بلدة برمانا
    توتر في برمانا بعد خطف معلمة ورميها قرب الأوزاعي.. إليكم التفاصيل
    قبيل الانهيار الصخري
    فيديو مروع.. أصرّت على تصوير انهيار صخري حتى وقعت الكارثة!