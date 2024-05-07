مصر تستضيف وفودا من قطر وأمريكا وحماس بهدف التوصل إلى هدنة في غزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية (الثلاثاء 7-5-2024) نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن القاهرة تستضيف وفودا من قطر والولايات المتحدة وحماس بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وفدا إسرائيليا يضم أعضاء من جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش وصل إلى القاهرة للتفاوض حول إبرام صفقة تبادل جديدة، وذلك بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مسودة المقترح القطري المصري للاتفاق.

في السياق، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل وحماس بألا تدخرا جهدا في إبرام اتفاق هدنة وحذر إسرائيل من أن أي هجوم على رفح سيكون “خطأ استراتيجيا وكارثة سياسية وكابوسا إنسانيا”.

وقال غوتيريش لصحفيين “أنا منزعج ومستاء من تجدد النشاط العسكري في رفح”. وأضاف “إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم ضار على وجه الخصوص بوضع إنساني أليم بالفعل. لا بد أن يعيدوا فتحهما على الفور”.