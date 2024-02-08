الخميس 27 رجب 1445 ﻫ - 8 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر تستعد للإعلان عن مشاريع جديدة توفر آلاف الوظائف

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 8 - فبراير - 2024 8:01 مساءً
الساحل المصري

الساحل المصري

A A A
طباعة المقال

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس (8 فبراير/شباط 2024)، أنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة “ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي” وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وذلك في إشارة فيما يبدو إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط.

وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، أمس الأربعاء إن مصر اختارت مجموعة استثمارية من الإمارات من بين عدة عروض لتنفيذ مشروع في منطقة رأس الحكمة الواقعة على بعد 200 كيلومتر إلى الغرب من الإسكندرية في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة.

وذكر هيبة خلال مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.بي.سي عربية) أن الاستثمارات في المشروع قد تتجاوز 22 مليار دولار وتشمل مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص.

ومصر في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام، ويضغط صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصول مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.

وزار فريق من الصندوق مصر في الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات وعلى احتمال توسيعه، كان قد تعثر بعد وقت قصير من توقيعه في ديسمبر كانون الأول 2022.

وتسببت تقارير عن مشروع رأس الحكمة وعن مشروع ثان على مقربة منه في ارتفاع سعر سهم شركة إعمار مصر للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى.

وقالت الحكومة المصرية في بيان اليوم الخميس إنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.

وذكر البيان أن التفاصيل ستُعلن قريبا بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين. وأضاف أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وول ستريت
بعد تقارير شركتي "ديزني وإيرلاينز".. وول ستريت تفتتح مستقرة
الأسواق الخليجية
بعد رفض إسرائيل لـ مقترح حماس.. الأسواق الخليجية تُغلق على تباين
غزة تحت النار
أول تعليق إسرائيلي يكشف مصيرهما.. الجندي والمعتقل الفلسطيني

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
جبران باسيل
تأجيل زيارة باسيل إلى دار الفتوى في طرابلس.. إليكم السبب!
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
"الحيوانات المنوية" تفجر خلافاً حاداً بين أرامل الجنود الإسرائيليين وبين آبائهم!