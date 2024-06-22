مصر تسحب تراخيص 16 شركة سياحة وتحيلها للنيابة بعد وفاة مئات الحجاج

ذكرت خلية الأزمة المُشكلة لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين اليوم السبت أن رئيس الوزراء المصري “كلَّف بسحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة العامة”.

وقالت مصادر طبية وأمنية إن 530 مصريا على الأقل لقوا حتفهم خلال موسم الحج هذا العام في حين ذكر بيان خلية الأزمة التي تشكلت يوم الخميس ويرأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه “تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة”.

وأضاف البيان “تم رصد عدد 16 شركة سياحة، بصورة مبدئية، قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب رخص هذه الشركات وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم”.

وأشار التقرير إلى أن السبب وراء “ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة”.

ولا توفر السلطات السعودية لمن يسافرون بتأشيرة زيارة شخصية الخدمات الطبية التي تقدمها للحجاج.

وخلال الأيام الماضية لقي مئات الأشخاص من بلدان مختلفة حتفهم في ظروف قاسية خلال أداء فريضة الحج إذ تجاوزت درجات الحرارة في بعض الأحيان في مكة 51 درجة مئوية.