مصر تشتري حوالي 63 ألف طن من القمح الألماني

قالت مصادر اليوم الخميس إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت نحو 63 ألف طن من القمح الألماني المنشأ في صفقة شراء مباشر هذا الأسبوع.

ومن المعتقد أن الشراء تم في الخامس من يوليو تموز، لتتواصل مشتريات الهيئة في الآونة الأخيرة دون طرح مناقصات دولية.

ويُعتقد أيضا أن الهيئة اشترت نحو 444 ألف طن قمح مباشرة من شركات تجارية يوم الاثنين.

وقال تجار إنه يُعتقد أن الصفقة الألمانية تتضمن حمولة سفينة من محصول قمح قديم للشحن الفوري.

وترددت أحاديث غير مؤكدة في السوق عن أن سعر الطن شاملا الشحن بلغ نحو 420 دولارا من ألمانيا. وسيكون هذا أعلى من 416 دولارا للطن يعتقد أن هيئة السلع التموينية دفعتها مقابل مشتريات مباشرة من القمح الفرنسي والروسي والروماني يوم الاثنين.

وقال تاجر “ربما تريد مصر إلقاء نظرة فاحصة على القمح الألماني إذ نادرا ما اشترت الهيئة من ألمانيا في السنوات الأخيرة”.

وأضاف “لكن يبدو أن الهيئة تمضي بشكل مكثف للغاية في استراتيجيتها الجديدة للمشتريات المباشرة بدون عطاءات”.

وتواجه مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تحديا في تأمين إمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما ترتب عليه من ارتفاع الأسعار العالمية وتعطيل إمدادات قادمة من البحر الأسود والتي تزايد اعتماد القاهرة عليها في السنوات القليلة الماضية بسبب انخفاض سعرها نسبيا.