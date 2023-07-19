مصر تشهد انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب موجة حارة

قال مجلس الوزراء، الأربعاء، إن مصر ستشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي حتى منتصف الأسبوع المقبل بينما تحاول الحكومة الحد من استهلاك الغاز خلال موجة حارة.

وتحدث سكان عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في القاهرة هذا الأسبوع الذي تتجاوز الحرارة فيه 40 درجة بسبب الموجة الحارة التي أثرت على جنوب أوروبا وشمال إفريقيا وتزامنت مع تسجيل درجات حرارة قياسية في أماكن أخرى في نصف الكرة الشمالي.

ولدى مصر فائض في إمدادات الكهرباء بعد النمو السريع لقدرتها على مدى العقد الماضي، لكن الطلب على الطاقة، التي يولّد الكثير منها من الغاز الطبيعي، يرتفع في الصيف مع زيادة استخدام مكيفات الهواء.

ونقل بيان لمجلس الوزراء عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قوله اليوم الأربعاء إن السلطات بدأت في تخفيف أحمال الكهرباء منذ يومين نتيجة للموجة الحارة التي تسببت في زيادة استهلاك الكهرباء والغاز المستخدم في إنتاجها مما أدي إلى انخفاض ضغط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وأضاف “نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية”.

ومنذ العام الماضي، تحاول الحكومة خفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي من أجل تصديره وكسب العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.

وقال بيان مجلس الوزراء إن مدبولي “أكد أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام”.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في أواخر عام 2018 وتسعى لتطوير موقعها كمركز إقليمي للطاقة لتسييل الغاز وإعادة تصديره.