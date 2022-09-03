مصر تصدر ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، المشتري الرسمي للحبوب، السبت، عن طرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية للتوريد بين 20 أكتوبر تشرين الأول والعاشر من نوفمبر تشرين الثاني وبين 11 و30 نوفمبر تشرين الثاني أو خلال أي من الفترتين.

وقالت الهيئة إنه يتعين تقديم العروض من أجل السداد عبر خطاب ائتمان مدته 180 يوما، مضيفة أن الموعد النهائي لتلقي العروض هو الثلاثاء السادس من سبتمبر أيلول،

وذكرت الهيئة أنه يتعين تقديم العروض على أساس التكلفة والشحن.

قبل الحرب، كانت أوكرانيا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس في العالم، وقد شل الصراع الآن المحاصيل، وترك العديد من الدول مع مخزونات محدودة من زيت الطعام وأدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء في شرق أفريقيا وأدى إلى قيود التصدير في إندونيسيا.

وتنتج أوكرانيا وروسيا معا نحو 75 في المئة من زيت بذور عباد الشمس، وهو زيت طهي أساسي في أجزاء كثيرة من العالم.

لكن الزراعة والإنتاج والتجارة تضاءلت وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل حاد، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية هذا الشهر.

وأبلغت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة عن زيادات حادة في أسعار الزيوت النباتية، متأثرة بالحرب والجفاف المستمر في أماكن مثل البرازيل والأرجنتين.