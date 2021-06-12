مصر تطلب من إدارة بايدن التدخل لمنع نتنياهو من تفجير الأوضاع

طالبت مصر والتي تشرف على الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار، الإدارة الأميركية بضرورة التدخل والضغط على المسؤولين الإسرائيليين في الوقت الحالي، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لوقف أي محاولات من شأنها تفجير المشهد في الأراضي الفلسطينية مجدداً، حسب ما كشفت صحيفة “العربي الجديد” .

ونقلت الصحيفة عن مصادر اليوم السبت، أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بخطورة التحركات الإسرائيلية التي من شأنها العودة إلى المربع صفر وإشعال مواجهة عسكرية مجدداً بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة، مشددين على ضرورة منع مسيرة الأعلام من الدخول للمدينة القديمة في القدس، والمساس بالحرم القدسي.

وأوضحت المصادر أن اتصالات مصرية رفيعة جرت خلال الساعات الماضية، طالبت الإدارة الأميركية بضرورة الضغط على نتنياهو، وأكدت الإدارة المصرية أن الأخير يرغب لأهداف سياسية في تفجير المشهد لأسباب داخلية، في إشارة إلى عرقلة التصويت على الحكومة الجديدة في الكنيست، لافتة إلى أن تحركات نتنياهو وحلفائه، في حال نجاحهم فيها، ستنسف الجهد المصري الذي تحقق لوقف إطلاق النار أخيراً، خصوصاً في ظل وجود فرق هندسية مصرية حالياً في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الأجنحة العسكرية للفصائل ما زالت على استعداد لاندلاع مواجهة جديدة، في ظل الشعور بنشوة الانتصار على الجيش الإسرائيلي في المواجهة الأخيرة، وتدعو قيادات عسكرية في الفصائل لضرورة مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي.