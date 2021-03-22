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مصر تعتزم تصنيع لقاح سينوفاك الصيني ضد كورونا

منذ 5 ساعات
لقاح سينوفاك ضد كورونا

لقاح سينوفاك ضد كورونا

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قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الاثنين، إن الحكومة المصرية بصدد إبرام اتفاقية مع شركة “سينوفاك بيوتيك” الصينية خلال شهر مارس الجاري لتصنيع لقاحها الواقي من فيروس كورونا في مصر.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني في القاهرة إن الجانبين “وصلا إلى مرحلة متقدمة من التفاوض” وإن مصر طلبت دعم الحكومة الصينية بشأن سعر التصنيع.

وسيكون الاتفاق بين شركتي سينوفاك والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) المصرية.

وذكرت الوزيرة أن مصر تأمل في أن تصبح مركزا لتصنيع اللقاح، للاستخدام المحلي أو للتصدير إلى الدول الأفريقية أيضا. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس التنفيذي لسينوفاك قد قال أمس الاثنين إن الشركة قدمت 160 مليون جرعة من لقاحها الواقي من كوفيد-19 إلى 18 دولة ومنطقة، بما فيها الصين.

ولم تتلق مصر لقاحات سينوفاك لكنها حصلت على 650 ألف جرعة من لقاح صيني آخر من إنتاج شركة سينوفارم.

وقالت وزيرة الصحة المصرية إن مصر مستعدة للتعاون مع الشركات الصينية التي تطور لقاحات جديدة للوقاية من فيروس كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب.

وشاركت مصر العام الماضي في الأبحاث الإكلينيكية الخاصة بلقاح شركة سينوفارم.

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