الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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مصر.. تعديل شروط الخدمة العسكرية الإلزامية

منذ ساعة واحدة
علم مصر

علم مصر

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أصدر القائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق أول محمد زكي، الاثنين، قراراً بتعديل شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة.

وتناول التعديل أسباب عدم اللياقة للخدمة العسكرية والوطنية، وأسباب الإعفاء منها.

ونص التعديل الجديد على أن يعفى من أداء الخدمة العسكرية كل من يتضح للمجلس الطبي بمناطق التجديد والتعبئة، أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة، أو المجلس الطبي العسكري العام – بحسب الأحوال – عند الكشف الطبي عليه أن طول قامته أقل من 160 سم (5.24 قدم)، بدلا من 155 في النص القديم.

كما تناول تعديل آخر بشأن اعوجاج داخلي أو خارجي بالساقين يزيد عن 10 سم النتوئين الداخليين للكاحلين.

والخدمة العسكرية إلزامية في مصر وتتراوح مدتها بين سنة و3 سنوات حسب درجة التعليم.

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