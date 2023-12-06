مصر.. تعطل سفينة حاويات واصطدامها بجسر في قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تعطل سفينة حاويات خلال عبورها المجرى الملاحي للقناة اليوم الأربعاء 6\12\2023.

وصرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأنه تم الدفع بأربعة قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفتها أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو متر 74 ترقيم وفقدانها التوجيه، تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ ٤ قاطرات للتعامل مع الموقف.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن طول السفينة يبلغ 336 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 101 ألف طن، مضيفة أنه يجري العمل حاليا علي توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها وذلك بعد التأكد من سلامتها .

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ مؤكدا عبور جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، وانتظام حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.