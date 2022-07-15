مصر تعلق أنشطة قواتها ببعثة الأمم المتحدة في مالي

قال متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة إن مصر أبلغت المنظمة بأنها ستعلق أنشطة قواتها في بعثة حفظ السلام في مالي مؤقتا، وعزت ذلك إلى تزايد الهجمات على قوات حفظ السلام المصرية التي ترافق قوافل الإمداد لقواعد الأمم المتحدة.

وتسببت الهجمات في مقتل سبعة جنود مصريين منذ بداية العام.

وقال المتحدث ” تم إبلاغنا بأنه نتيجة لذلك، ستعلق الوحدة العسكرية المصرية مؤقتا أنشطتها في مينوسما اعتبارا من 15 أغسطس”. وتشير مينوسما إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

ويعد القرار ضربة أخرى للبعثة بعد أن علق المجلس العسكري الحاكم في مالي مؤقتا مناوبة القوات من الدول المشاركة في بعثة حفظ السلام أمس الخميس.

وكانت وزارة الخارجية المالية، قد أكدت الخميس، أن السلطات في مالي علقت جميع “عمليات تناوب كتائب الجنود والشرطيين التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)”. بما في ذلك تلك التي كانت مقررة أو تمّ الإعلان عنها.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أنّ هذا القرار ينطبق حتى “تنظيم اجتماع” من قبل الجانب المالي والذي لم يتم الإعلان عن موعده من أجل “تسهيل تنسيق وتنظيم” تناوب هذه الوحدات. وبررت السلطات المالية قرارها بالاستناد إلى “إطار الأمن القومي”.

ويأتي هذا الإجراء بعد أربعة أيام، من اعتقال 49 جندياً من ساحل العاج وصفتهم باماكو بـ”المرتزقة” وتتهمهم بأنّ لديهم “هدفاً كارثياً” وهو “كسر دينامية إعادة تأسيس” دولة مالي.