مصر تعلن التوصل لاتفاق مع إسرائيل بشأن غاز غزة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية،الأربعاء، عن التوصل إلى “اتفاق إطاري” لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل قطاع غزة، مشيرةً إلى أن “المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي”.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، إن “المحادثات بدأت مع إسرائيل حول حقل الغاز منذ سنتين، وما تم توقيعه هو إطار عام”، لافتًا إلى أن التفاصيل لم تنته بعد، و”سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية في الوقت المناسب”.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول فلسطيني لم تُسمه، تأكيد التوصل لاتفاق بشأن “الشروط الأساسية”، وأنهم بحاجة للمزيد من الوقت للانتهاء من كافة الجوانب الفنية للمشروع.

وبحسب المسؤول فإن “القاهرة على اتصال مع مسؤولين من حركة حماس في قطاع غزة بشأن حقل الغاز”.

من جانبها قررت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، تأجيل الاتفاق النهائي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية العامة، المقرر إجراؤها في الأول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

والأسبوع الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان”، أن “مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة”، مشيرةً إلى أن أرباح حقل الغاز “ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل”.