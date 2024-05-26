الأحد 18 ذو القعدة 1445 ﻫ - 26 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر تعلن انطلاق أولى رحلات الحج لهذا العام

منذ 5 دقائق
فريضة الحج

فريضة الحج

A A A
طباعة المقال

أعلن في مصر أن أولى رحلات قرعة الحج السياحي للمصريين للعام الجاري ستصل إلى السعودية السبت المقبل.

وأكد أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن شركات السياحة ستبدأ في تفويج أولى رحلات قرعة الحج السياحي للعام الجاري بسفر حجاج المستوي البري اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 31 من مايو الجاري، للوصول إلى الآراضي السعودية يوم السبت الموافق أول يونيو المقبل.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا في تصريح خاص لـ RT أن شركات السياحة ستبدأ أيضا في تفويج أولى رحلات الحج السياحي للمستوي الاقتصادي طيران اعتبارا من 6 يونيو القادم، على أن تتوالي تفويج الرحلات حتي انتهاء الموسم.

وأشار إلى أنه لا زيادة في أسعار الحج، سوى ما أقرته غرفة شركات السياحة لحج الخمس نجوم والمقدرة بـ 44 ألفا 275 جنيها.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

فيضانات على الحدود بين أرمينيا وجورجيا تسفر عن قتيل وعزل قرى
شاحنات المساعدات المكدسة عند معبر رفح
غزة تحت النار
توقعات بدخول مزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة اليوم
علم مالي
أكثر من 20 قتيلا في هجوم على قرية بوسط مالي

الأكثر قراءة

مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق
مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق.. ما علاقته بحزب الله؟
علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعدل قواعد شنغن.. ماذا في التفاصيل؟
إيلون ماسك
إيلون ماسك يفضح المستور.. هذا ما يفعله تطبيق واتساب بكم ليلاً!