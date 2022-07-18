الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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مصر تعلن عن ممارسة دولية لشراء القمح

منذ ساعة واحدة
أزمة قمح عالمية بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا

أزمة قمح عالمية بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن دعوة لتقديم عروض دولية لشراء كمية غير محددة من القمح.

وتشمل مناشئ القمح الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.

وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 19 يوليو تموز.

وقالت إن العروض يمكن تقديمها على أساس يشمل تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان لمدة 180 يوم.

ويكون التوريد في فترات الشحن من 16 إلى 30 سبتمبر أيلول ومن الأول إلى 15 أكتوبر تشرين الأول ومن 16 إلى 31 أكتوبر تشرين الأول ومن الأول إلى 15 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الهيئة إن الموردين يحق لهم التقدم لكل فترات الشحن أو إحداها.

ولا تشمل المناشئ المطلوبة منطقة البحر الأسود والاتحاد الأوروبي، وهما أكبر موردي القمح لمصر.

وقال متعامل أوروبي “أعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية تريد اختبار الأسعار المتاحة من مناشئ أخرى والتي لا تحظى بإلقاء نظرة عليها في أغلب الأحيان بسبب الهيمنة المعتادة للبحر الأسود وأوروبا في ممارسات الشراء”.

    المصدر :
  • رويترز

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