مصر تعلن عن مناقصة لتوريد الذرة الصفراء

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط 2024، عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

وأوضحت أن فترة شحن من 15 – 25 مارس 2024 و/أو 26 مارس – 5 أبريل 2024.

وأشارت إلى أن السداد بتسهيلات موردين 180 يوم و 270 يوم ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة.

وقالت الهيئة إن الشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة)، وتقدم العروض يوم 13 فبراير 2024 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.

ولفتت إلى أن باقي الشروط طبقاً لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.