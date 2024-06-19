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مصر تعلن عن مناقصة لشراء غاز مسال مع تأجيل سداد لـ6 أشهر

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 19 - يونيو - 2024 5:09 مساءً
الغاز الطبيعي المسال - تعبيرية

الغاز الطبيعي المسال - تعبيرية

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قالت مصادر تجارية لرويترز إن المناقصة التي طرحتها مصر في الآونة الأخيرة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال أشهر الصيف تتضمن سدادا مؤجلا لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأضافت المصادر أن خيار تأجيل السداد من المرجح أن يرفع العلاوة التي سيتعين على مصر دفعها في ظل تنافسها على إمدادات كبيرة وسط زيادة الطلب في آسيا.

وأضافت المصادر التجارية لرويترز أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تسعى في المناقصة التي تغلق في 26 يونيو حزيران، إلى تسلم سبع شحنات في يوليو تموز وست في أغسطس آب وأربع في سبتمبر أيلول بنظام التسليم على متن السفينة بميناء العين السخنة على البحر الأحمر.

وسعت مصر في السنوات القليلة الماضية لأن تكون مُصدّرا يمكن التعويل عليه للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن تضاؤل إمدادات الغاز الطبيعي أجبرها على العودة لاستيراد الغاز.

    المصدر :
  • رويترز

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