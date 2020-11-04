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مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

منذ 45 دقيقة
سد النهضة

سد النهضة

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أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان فشل التوافق لاستكمال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث.

واوضحت الوزارة، انه تم عقد اجتماع اليوم الأربعاء بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا؛ لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، واتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن الدول الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة، اللذين عقدا يومي 26 حزيران 2020 و21 تموز 2020، وأقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

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