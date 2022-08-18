مصر.. تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

وكان الرئيس المصري قد قبل، أمس الأربعاء، اعتذار محافظ البنك المركزي طارق عامر عن استكمال مهام عمله، كما أصدر قرارا جمهوريا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

يذكر أن البرلمان المصري حاليا في فترة إجازة برلمانية، تنتهي في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، وهي الإجازة التي تم قطعها مؤخرا بجلسة طارئة، السبت الماضي؛ لاعتماد التعديل الوزاري الذي شمل تغيير 13 حقيبة حكومية.

وأوضح المصدر الحكومي أن تسمية حسن عبدالله محافظا كان سيستوجب استدعاء البرلمان في جلسة طارئة جديدة للتصويت على قرار الرئيس.

وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك ضرورة عاجلة لشغل منصب محافظ البنك المركزي قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقرر له اليوم.

ومن المقرر أن يترأس عبدالله اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس؛ لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض؛ بعدما كانت قد ثبتته الاجتماع الماضي.

وشغل حسن عبدالله رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تولى المنصب منذ نحو عام ضمن قرارات واسعة لإعادة هيكلة المجموعة الإعلامية التي تمتلك غالبية وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمسموعة والمرئية.

كما شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الأفريقي الدولي، ومنصب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، وعضوية كل من المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة كوكا كولا مصر، والشركة المصرية للاتصالات.

كذلك شغل عبدالله عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الإستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في القاهرة.