مصر تفرج عن بضائع مستوردة بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير

أكد وزير المالية المصري محمد معيط في بيان، الاثنين، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية في أنحاء الجمهورية بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير كانون الثاني وحتى الآن.

وأوضح البيان أن الأولوية كانت للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج من خلال تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات بهدف تخفيف الأعباء عن المستوردين وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وتشهد ارتفاعا قياسيا في معدلات التضخم مع خفض قيمة الجنيه لأكثر من مرة.

وذكر البيان أن المتوسط الشهري للإفراج الجمركي يبلغ خمسة مليارات دولار.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في جهودها لتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والغذائية من احتياجات المواطنين يكفي لستة أشهر.