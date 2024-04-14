مصر تفرض حالة الطوارئ في خليج العقبة بسبب سفينة غاز جانحة

أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، علي أبو سنة، اليوم الأحد، 14 نيسان/أبريل 2024، أن مصر فرضت حالة الطوارئ في منطقة خليج العقبة استعداداً لأي تسرب محتمل من سفينة غاز جانحة.

وأشار أبو سنة إلى أنه لم يتم تحديد وقت وقوع الحادث بالضبط أو ما إذا كان مستمراً حتى الآن.

يأتي هذا الإعلان في ظل القلق البيئي المتزايد بسبب تسرب الغاز أو أي مواد خطرة قد تؤثر سلباً على البيئة البحرية والسواحل في المنطقة.

من جانبها، تعمل السلطات المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع وللحفاظ على سلامة البيئة والمواطنين في المنطقة المتأثرة.

يُذكر أن خليج العقبة يعد منطقة بحرية حيوية ويمتد على طول السواحل الشرقية لمصر والغربية للسعودية والأردن، ويحظى بأهمية بيئية كبيرة.