الأحد 5 شوال 1445 ﻫ - 14 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر تفرض حالة الطوارئ في خليج العقبة بسبب سفينة غاز جانحة

منذ 26 دقيقة
سفينة مصرية في خليج العقبة

سفينة مصرية في خليج العقبة

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، علي أبو سنة، اليوم الأحد، 14 نيسان/أبريل 2024، أن مصر فرضت حالة الطوارئ في منطقة خليج العقبة استعداداً لأي تسرب محتمل من سفينة غاز جانحة.

وأشار أبو سنة إلى أنه لم يتم تحديد وقت وقوع الحادث بالضبط أو ما إذا كان مستمراً حتى الآن.

يأتي هذا الإعلان في ظل القلق البيئي المتزايد بسبب تسرب الغاز أو أي مواد خطرة قد تؤثر سلباً على البيئة البحرية والسواحل في المنطقة.

من جانبها، تعمل السلطات المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع وللحفاظ على سلامة البيئة والمواطنين في المنطقة المتأثرة.

يُذكر أن خليج العقبة يعد منطقة بحرية حيوية ويمتد على طول السواحل الشرقية لمصر والغربية للسعودية والأردن، ويحظى بأهمية بيئية كبيرة.

    المزيد من أخبار العالم

    مهاجرون
    قبرص تعلق طلبات اللجوء السورية بسبب زيادة عدد المهاجرين
    قوة تتع حركة مني أركو مناوي
    اشتباكات السودان
    تصاعد المعارك في شمال دارفور وانقسامات الحركات تخلط الأوراق
    انهيارات أرضية في إندونيسيا
    مأساة في إندونيسيا.. مقتل 14 شخصاً جراء انهيارات أرضية في جزيرة سولاويسي

    الأكثر قراءة

    السفارة الأمريكية في بيروت
    تحذير عاجل من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟
    من داخل إحدى المشافي اللبنانية
    انتشار جرثومة في لبنان: تحذيرات وتوجيهات طبية للمواطنين
    المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
    أولى خطوات الرد الإيراني بدأت.. والجيش الإسرائيلي يتوعد طهران!