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مصر تكشف ملابسات قصف إسرائيل لموقع قرب حدود غزة

منذ 39 دقيقة
علم مصر

علم مصر

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كشف المتحدث العسكري المصري، الأحد، ملابسات وتفاصيل حادثة إطلاق دبابة إسرائيلية قذيفة على موقع مصري في منطقة كرم أبو سالم.

وأعلن أنه خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

وأوضح: “نتج عن ذلك إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه”.

وتابع: “جارى التحقيق في ملابسات الواقعة”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق “الخطأ” على موقع مصري متاخم للحدود قرب منطقة كرم أبو سالم.

وذكر الجيش في بيان: “أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها من طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم”

وأشار البيان إلى أن الواقعة “قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها. الجيش يأسف لهذا الحادث”.

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