الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر تنتهي من الاتفاق مع صندوق النقد على مكونات برنامجها

منذ 23 دقيقة
علم مصر

علم مصر

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير المالية المصري “محمد معيط” الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد، مضيفًا أن إعلانًا في هذا الصدد سيصدر “قريبا جدا”.

وقال في بيان: “تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات”.

وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالي في آذار، بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لانزلاق الأوضاع المالية المضطربة بالفعل إلى مزيد من الفوضى، ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.

وتأمل مصر أن تكبح تلك الحزمة أزمة العملة التي قيّدت الاستيراد، وأثارت قلقًا في السوق بشأن رد الديون الخارجية.

صندوق النقد الدولي من جهته، أعلن أنه اتفق مع السلطات المصرية على وضع اللمسات النهائية لإبرام اتفاق على مستوى الخبراء “قريبا جدا”.

وذكر بيان صندوق النقد أن السياسات التي جرت مناقشتها، شملت تلك المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف “التي ستمكّن مصر من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية تدريجيا وعلى نحو مستدام” وتقليل الدين العام، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة التنافسية في الاقتصاد.

الى ذلك، قال معيط “ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة غازبروم الروسية
روسيا تحذّر من فرض حد أقصى لأسعار الغاز الروسي
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت
بريطانيا.. وزير المالية الجديد يتعهد بإثبات قدرته على إصلاح الميزانية
تعرض مبنى دونيتسك الإداري للقصف (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
إدارة دونيتسك الموالية لروسيا تعلن تعرّض مبنى المدينة الإداري للقصف

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مجموعة من عناصر ميليشيا حزب الله في سوريا
حزب الله خذل روسيا.. سيدفع الثمن باهظاً في سوريا
رئيس الجمهورية ميشال عون
تغيير في برنامج مغادرة عون لقصر بعبدا
الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!