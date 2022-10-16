مصر تنتهي من الاتفاق مع صندوق النقد على مكونات برنامجها

أعلن وزير المالية المصري “محمد معيط” الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد، مضيفًا أن إعلانًا في هذا الصدد سيصدر “قريبا جدا”.

وقال في بيان: “تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات”.

وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالي في آذار، بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لانزلاق الأوضاع المالية المضطربة بالفعل إلى مزيد من الفوضى، ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.

وتأمل مصر أن تكبح تلك الحزمة أزمة العملة التي قيّدت الاستيراد، وأثارت قلقًا في السوق بشأن رد الديون الخارجية.

صندوق النقد الدولي من جهته، أعلن أنه اتفق مع السلطات المصرية على وضع اللمسات النهائية لإبرام اتفاق على مستوى الخبراء “قريبا جدا”.

وذكر بيان صندوق النقد أن السياسات التي جرت مناقشتها، شملت تلك المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف “التي ستمكّن مصر من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية تدريجيا وعلى نحو مستدام” وتقليل الدين العام، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة التنافسية في الاقتصاد.

الى ذلك، قال معيط “ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية”.