مصر تندد بالهجوم الإسرائيلي على جنين

قال بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين إن القاهرة تدين “بأشد العبارات” الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وتدعو لوضع حد لتلك الانتهاكات.

وشنت القوات الإسرائيلية ضربات بطائرات مسيرة على مدينة جنين بالضفة الغربية خلال الليل للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، وذلك ضمن هجوم أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت حتى صباح اليوم الاثنين وأسفرت عن مقتل أربعة على الأقل وإصابة 27.

وجاء في البيان “تؤكد مصر رفضها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية”.

وحذر البيان من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر “وما يؤدى إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة”.

وطالبت مصر في البيان الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليا بالتدخل “لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذى تزداد معاناته يوما بعد يوم”.