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مصر تنسق مع السلطات السودانية لضمان تأمين القوات المصرية

منذ 5 دقائق
علما مصر والسودان

علما مصر والسودان

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قال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ اليوم السبت إن الجيش يتابع عن كثب الوضع في السودان وينسق مع السلطات السودانية المعنية لضمان تأمين القوات المصرية.

وجاء في البيان “تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية، وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية”.

جاء ذلك بعدما نشرت قوات الدعم السريع السودانية مقطع فيديو قالت إنه يظهر قوات مصرية “استسلمت” لها في مروي بشمال السودان في أعقاب الاشتباكات بين القوة شبه العسكرية والجيش السوداني.

    المصدر :
  • رويترز

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