مصر تنفي ظهور أول حالة لمصاب بمتحور كورونا الجديد

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، ما تردد عن وصول مواطن مصري حامل لمتحور فيروس كورونا “أوميكرون” إلى مطار القاهرة، على متن الطائرة القادمة من دولة جنوب إفريقيا.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الاثنين: “هذا الأمر غير صحيح، مصر لا تزال خالية من المتحور الجديد لكورونا”.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المُنفذة بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد.

وتداول عدد من المواقع الإخبارية ومحركات البحث اليوم أنباء حول اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” في مصر.

وقالت بعض المواقع الإخبارية، أن السلطات الصحية في مطار القاهرة اكتشفت مسافرا مصريا مصابا بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وأضافت هذه المواقع أنه بإجراء الفحوصات الطبية تبين ايجابية إصابة المسافر المصري وأنه بالفعل يحمل الفيروس الجديد “أوميكرون”.

وكانت وزارة الصحة قررت إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع للقادمين من دول ( جنوب أفريقيا، ليسوتو،بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، اسواتيني) عن طريق الرحلات غير المباشرة “ترانزيت” للسفر لدول أخرى، وحال ثبوت إيجابية الفحص لأي حالة يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما مَن تمثل مصر وجهتهم النهائية سوف يخضعون لإجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع.

وحال ثبوت إيجابية الاختبار يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، وإذا ثبتت سلبية الاختبار يتم حجره ذاتياً لمدة 7 ايام، على أن يتم إجراء فحص pcr في نهاية مدة الحجر، وتجري متابعته لمدة 7 أيام من خلال فريق الحجر الصحي، لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس.