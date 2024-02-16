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مصر تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين

منذ 27 دقيقة
مخيمات الفلسطينيين

مخيمات الفلسطينيين

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نفت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، بشكل قطعي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وأشار رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الى ان مصر ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقف تهجير الفلسطينيين من غزة ومنع من يسعون إلى ذلك. واوضح بانه لدى مصر إجراءات وتدابير قبل اندلاع الأزمة للحفاظ على أمن حدودها مع قطاع غزة.

وأكد بأن التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين يمثل تصفية للقضية الفلسطينية، وموقف مصر منذ بدء العدوان يقضي بالرفض التام لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين.

وشدد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية على ان أي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من غزة تهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين.

    المصدر :
  • وكالات

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