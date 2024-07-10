مصر.. توقعات بانخفاض الصادرات البترولية في 2024-2025

مال مجلس الوزراء المصري في بيان الأربعاء 10\7\2024 إن الحكومة تتوقع صادرات بترولية بقيمة 7.950 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 مقارنة مع 10.22 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024.

كان البنك المركزي المصري قد قال الاثنين إن الميزان التجاري النفطي لمصر سجل عجزا 5.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023-2024 مقارنة بفائض 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وانخفضت قيمة صادرات النفط 7.2 مليار دولار إلى 4.6 مليار دولار في الفترة من يوليو\تموز إلى مارس\آذار مع تراجع صادرات الغاز الطبيعي 6.2 مليار دولار والمنتجات النفطية 1.2 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من انقطاع للكهرباء بسبب نقص الغاز الطبيعي.

ويتسبب تخفيف الأحمال المرتبط بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملة الأجنبية منذ يوليو\تموز من العام الماضي في انقطاع الكهرباء ساعتين يوميا في معظم مناطق مصر.