مصر توقع اتفاقا مع كونسورتيوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أعلنت مصر اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024، توقيع اتفاق مع كونسورتيوم يضم شركة إي.دي.إف رينيوابلز الفرنسية وشركة زيرو ويست المصرية الإماراتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء في مدينة رأس شقير على البحر الأحمر.

وقال مجلس الوزراء إن الكونسورتيوم سيستثمر ما مجموعه سبعة مليارات يورو في المراحل الثلاث للمشروع، منها مليارا يورو للمرحلة الأولى لإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقع “صندوق مصر السيادي”، و”الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” و”هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” و”الشركة المصرية لنقل الكهرباء”، أمس، 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مع 7 مُطورين عالميين.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة جديدة في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبريات الشركات العالمية، لإطلاق مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أن الاتفاقيات تتضمن استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وأوضحت أن صندوق مصر نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، مشيرة إلى إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وأضافت أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، التي تأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة مؤخراً.