مصر توقع اتفاقية تفاهم لإنشاء مصنع هدروجين أخضر

قالت شركة طاقة عربية المتخصصة في توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر، الخميس، إنها وقعت هي وشريكتها فولتاليا المدرجة ببورصة يورونكست باريس اتفاقية تفاهم مع الحكومة المصرية لإنشاء وتمويل وتشغيل مصنع لإنتاج الهدروجين الأخضر بطاقة 150 ألف طن في العام.

وقالت الشركة في بيان أن المرحلة الأولية من المشروع تتضمن مصنعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر الجديد بطاقة 15 ألف طن في العام بالقرب من ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستخدام تقنية التحليل الكهربائي.

وأضافت “سيتوسع المشروع فيما بعد ليصل إلى قدرة إنتاج تبلغ 150 ألف طن في السنة، مع قدرة تحليل كهربي تصل إلى إجمالي واحد جيجاوات يتم توفيرها من خلال إجمالي 2.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، على أن توفر الحكومة المصرية الأرض المطلوبة لبناء المشروع عليها”.

وقعت مصر، التي استضافت الشهر الماضي مؤتمر الأمم لمتحدة للمناخ كوب27، في الآونة الأخيرة سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة متجددة دون أي انبعاثات كربون.

وفي سياق متصل، قالت شركة بي.بي إنها وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية تقوم بموجبها الشركة بعمل دراسات لتقييم إمكانية إنشاء مصنع لتصنيع الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بعمل دراسات لبحث الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء مصنع متعدد المراحل واسع النطاق لتصدير الهيدروجين الأخضر، وأنها ستعمل خلال المراحل الأولى على جمع البيانات وعمل دراسات الجدوى لعدة مواقع متفق عليها تتناسب مع متطلبات إنشاء المشروع المقترح وكذلك تعظيم الانتفاع من الموارد المتاحة.