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مصر تُحاكم المتهم بقتل الصغيرة السودانية "جانيت"

منذ 16 دقيقة
علم مصر

علم مصر

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أمر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن القضاء حدد 7 مايو كتاريخ للجلسة للنظر في حيثيات القضية أمام الدائرة المختصة.

وأفاد موقع “القاهرة 24” المصري بأن النائب العام المستشار محمد شوقي أمر بإحالة المتهم، عامل نظافة بأحد المطاعم، إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته بتهم “ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدا” والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بالعثور على جثمان المجني عليها التي تبلغ من العمر 10 أشهر بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها.

وتبين أن المتهم خطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما وتوجه بها إلى حديقة مجاورة وهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقا.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية وهو ما تأكد أيضا في تقرير الطب الشرعي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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