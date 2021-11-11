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مصر.. جنوح باخرة على متنها عشرات السياح في "نيل أسوان"

11 - نوفمبر - 2021
باخرة سياحية

باخرة سياحية

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جنحت باخرة سياحية، اليوم الخميس، في النيل، بمدينة “كوم أمبو”، بمحافظة أسوان، جنوبي مصر.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد تعرضت الباخرة السياحية، للجنوح في جزيرة “نيلية” أمام مرسى “كوم أمبو”، وكان على متنها 70 سائحا من جنسيات مختلفة.

وتلقت قوات الأمن المصرية، بلاغا من قوة تأمين المرسى، يفيد بـ”تعرض الباخرة للشحوط فى أحد الجزر أمام المرسى”.

على إثر ذلك، انتقلت الشرطة ورجال المسطحات المائية والعائمات لمكان الجنوح، وتبين أن الباخرة عند وصولها من مرسى “إدفو” وعلى متنها 70 سائحا، رست على مرسى معبد “كوم أمبو”.

وبعدما رست الباخرة، قام طاقمها بزيارة معبد ومتحف “التماسيح”، وخلال تحركها من مرسى كوم أمبو متجهة لمرسى أسوان تعرضت للجنوح عند إحدى الجزر.

وتقوم الأجهزة المعنية بالاستعانة بعدد من الكركات والأوناش فى محاولة لسحب الباخرة.

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