مصر.. رفع التحفظ على أموال نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك

أعلنت جهات التحقيق في مصر، الثلاثاء، رفع التحفظ على أموال نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، علاء وجمال مبارك وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.

وذكر قرار رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك أن جهاز الكسب غير المشروع، أصدر قرارًا بإنهاء أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011، ومنع التصرف قبل كل من محمد حسني السيد مبارك، وزوجته سوزان صالح مصطفى ثابت.

كما شمل قرار رفع التحفظ كلا من علاء محمد حسني السيد مبارك، وشهرته علاء مبارك، وزوجته هایدي محمد مجدي راسخ، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وشهرته جمال مبارك، وزوجته خديجة محمود الجمال، وأحفاد الرئيس السابق عمر علاء، وفريدة جمال.

وكان رئيس محكمة الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، أبلغ الجهات المختصة بإنهاء التحفظ على أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وباقي أفراد الأسرة، حيث وافق النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020.

وتوفي مبارك، الذي حكم مصر لنحو 30 عاما، في 25 فبراير 2020، وكان قد واجه ونجلاه محاكمات بقضايا عدة عقب الإطاحة به من الرئاسة في فبراير 2011 إثر احتجاجات شعبية حاشدة.

وقد أعلنت براءة مبارك ونجليه في كل القضايا باستثناء واحدة تتعلق بالاستيلاء على أموال مخصصة للقصور الرئاسية.