مصر شحنت 80% من صادرات الغاز المسال إلى أوروبا في 2022

قال وزير البترول المصري، الاثنين، إن بلاده شحنت 80 بالمئة من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في العام الماضي.

وكان الوزير طارق الملا قال في وقت سابق إن من المتوقع أن تصل صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى 7.5 مليون طن هذا العام دون تغيير عن مستويات 2022.

وكانت صادرات الغاز الطبيعي خلال العام الماضي بلغت نحو 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171%.

وأرجعت الوزارة الزيادة إلى ارتفاع أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً، حيث استثمر قطاع البترول خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في أغسطس الماضي في توفير كميات إضافية للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال.