مصر.. شلل بشوارع القاهرة وتعطيل الدراسة بسبب الطقس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تعرضت مصر لموجة طقس سيئ أدت لشلل تام بشوارع العاصمة القاهرة والمحافظات، وتوقف الحركة المرورية.

وتعرضت بعض شوارع القاهرة والجيزة للغرق، وتساقطت الأمطار بغزارة في مناطق مدينة نصر والتجمع ومصر الجديدة شرق القاهرة، والهرم في الجيزة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مؤكدة أن مصر تتعرض لموجة من الطقس السيئ تشهد خلالها البلاد أمطار على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء تصل لـ 5 درجات.

وذكرت الهيئة أن موجة الطقس السيء امتدت إلى مدن القناة، فيما شهدت بعض مناطق سيناء سيولا وتساقط كرات البرد، مشيرة إلى هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

من جانبه أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتصالات مع المحافظين للتأكد من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة، وسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وقال الوزير المصري إنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية في عدد من المحافظات، والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.

وطالب الوزير بالاستمرار في متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي.

وطالب شعراوي من كافة المحافظات استمرار الاستعداد التام لمواجهة أي طوارئ خلال الـ 48 ساعة القادمة لحين عودة الاستقرار في الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة

في غضون ذلك قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة، الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، موجها الأجهزة التنفيذية، بالتواجد في الشوارع، لمتابعة أعمال شفط المياه، وإزالة أثار الأمطار.

في سياق متصل، قرر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، الثلاثاء، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة الثلاثاء .