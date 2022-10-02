مصر.. صافي الأصول الأجنبية يتراجع في أغسطس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 18.06 مليار جنيه مصري (925 مليون دولار) في أغسطس آب، ليعاود تراجعا استمر قرابة عام، باستثناء ارتفاعه في يوليو تموز.

ويعتمد البنك المركزي على صافي الأصول الأجنبية التي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات. ويتضمن ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 385.9 مليار جنيه في نهاية أغسطس آب من سالب 367.8 مليار جنيه في الشهر السابق. وارتفعت في يوليو تموز بواقع 2.27 مليار جنيه بعد تراجع لتسعة أشهر.

وفي سبتمبر أيلول 2021، قبل بدء التراجع، بلغت قيمة صافي الأصول 248 مليار جنيه. وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط مزيدا من القلق لدى المستثمرين ودفعهم للخروج بالمزيد من استثماراتهم من مصر.

وبحسب البنك المركزي، يمثل التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما يشمل البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.