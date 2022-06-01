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مصر... صفقة "ضخمة" للتنقيب عن الذهب والمعادن!

1 - يونيو - 2022
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قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاءإنها منحت تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن في ثمانية مناطق في الصحراء الشرقية، في إطار سعيها لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين.

وقال مصدر بالوزارة أن الشركات الفائزة بالتراخيص هي شركة لوتس القابضة للذهب الكندية وشركة آخ جولد الإنجليزية وشركة مارين لوجيستيك الإنجليزية وشركة إنك ريسورسز المصرية.

ويعد منجم السكري بمنطقة الصحراء الشرقية، المنجم التجاري الوحيد بمصر حاليا. ويساهم المنجم بحوالي 900 مليون دولار في الاقتصاد المصري سنويا.

وتستهدف الدولة استثمارات بقيمة مليار دولار في هذا القطاع.

    المصدر :
  • رويترز

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