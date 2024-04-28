مصر.. صورة دبابة إسرائيلية بزيارة السيسي للكلية العسكرية تشعل تفاعلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الزيارة التفقدية للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي اليت أجراها للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأبرز نشطاء ظهور صور للدبابة الإسرائيلية “ميركافا” ومواصفاتها ومميزاتها بعرض “باور بوينت” خلال حصة تعليمية أمام ضباط متدربين جدد خلال زيارة الرئيس المصري الأمر الذي اثار تفاعلا وتكهنات.

من جهته أعاد الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: ” صدق او لا تصدق.. فضيحة من العيار الثقيل.. اثناء زيارة السيسي للأكاديمية الحربية تم عرض صور لدبابة المركافا الصهيونية ومميزاتها”.

أكد السيسي خلال زيارته وفقا لما نقلته بوابة الأهرام “حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية في الأكاديمية العسكرية المصرية، بما ينعكس بشكل إيجابي على الطلبة، ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب، لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية”.

وذكر تقرير الاهرام أن السيسي “عاين خلال الجولة، مبنى قيادة الأكاديمية، كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات، لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية، وكذلك مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومخزن الدراجات ومبنى محاكاة الرماية، علاوة على مباني الشؤون الإدارية”.