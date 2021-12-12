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مصر: علاقاتنا الاستراتيجية مع دول التعاون الخليجي "وثيقة ومتجذرة"

12 - ديسمبر - 2021
وزير الخارجية المصري سامح شكري

وزير الخارجية المصري سامح شكري

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وثيقة ومتجذرة، مشددا على أهمية التضامن والتعاون للحفاظ على الأمن القومي العربي.

وقال شكري في مؤتمر صحفي عقده في الرياض بعد اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي إن “الاجتماع أكد استمرار العلاقة الوثيقة على المستوى الرسمي والشعبي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي”، لافتا إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر ودول المجلس وثيقة ومتجذرة لسنوات وعقود طويلة.

وأضاف أن “الاتصال على المستوى الثنائي أو الجماعي بين مصر ودول مجلس التعاون أمر دائم تحرص عليه قيادات جميع الدول”، معربا عن سعادته بـ”ترجمة تلك العلاقة الاستراتيجية الوثيقة في إطار تشاوري يجمع بين الطرفين”.

وأشار إلى أنه تم “استعراض كل العلاقات التي تربط مصر بدول المجلس، والتطورات والقضايا الإقليمية والدولية، وتحديات الأمن القومي العربي والتوافق في الرؤى بشأن التعامل مع التحديات، خلال الاجتماع الأول لآلية التشاور”.

وأردف قوله: “التغلب على التحديات والحفاظ على الأمن القومي العربي لن يتأتى إلا من خلال التضامن والتعاون وتوثيق أواصر الصلات سواء سياسيا أو اقتصاديا، والعلاقة الحميمة التي تجمع دول المجلس ومصر”.

وأعرب عن تطلعه بأن “يكون للإطار التشاوري إسهامه في استقرار المنطقة وشعوبها وازدهارها واستمرار القدرة المشتركة لتخطي التحديات وإرساء دعائم قوية للأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعوب”.

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