مصر.. عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الأربعاء، عودة حركة الملاحة في القناة عادت إلى طبيعتها.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة قال في وقت سابق اليوم إن الملاحة ستعاود انتظامها في الاتجاهين خلال ساعات، وذلك بعد حادث تصادم وقع بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال (بي.دبليو ليسميس) التي ترفع علم سنغافورة وناقلة المنتجات النفطية بوري التي ترفع علم جزر كايمان في المجرى الملاحي.

وأوضح ربيع أن المعاينة المبدئية أظهرت عدم وجود تلفيات بالغة تذكر أو وقوع حوادث تلوث بمحيط الناقلتين.

وقناة السويس واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم وأقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.

ويمر ما يقرب من 12 بالمئة من التجارة العالمية عبر القناة. وخلال رياح عاتية في عام 2021، جنحت سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن بالقناة، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في الاتجاهين لستة أيام وتعطيل التجارة العالمية.