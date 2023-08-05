مصر.. غرق قاطرة في قناة السويس بعد اصطدامها بناقلة

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، السبت غرق قاطرة في القناة بعد اصطدامها بناقلة ترفع علم هونج كونج بالممر المائي.

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة “CHINAGAS LEGEND” والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكلم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة في بيان، أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدةالأميركية، مع القاطرة “فهد” إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح ما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

ويبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدما، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لا تزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة “إنقاذ” لإجراء أعمال انتشال القاطرة.

وأشار ربيع إلى أنه جار إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.